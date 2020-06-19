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Son dakika haber: Beşiktaş kafilesi Denizli'de

Son dakika habere göre Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.

19.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:49

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini, Denizli Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Siyah-beyazlılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarların alınmadığı havalimanından ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki kalacakları otele geçti.

Bu arada Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'yi çiçekle karşıladı.

Siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş yarın saat 21.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma için bugün Denizli'ye gelen Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Son dakika haber: Beşiktaş kafilesi Denizli'de

Kaynak: AA

Spor Manşet

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