Son dakika haber | Beşiktaş İskelesi'nde dikkat çeken yoğunluk
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Son dakika haber | Beşiktaş İskelesi'nde dikkat çeken yoğunluk

Son dakika güncel haberi... Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde iki kıta arasında geçiş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Son dakika haber | Beşiktaş İskelesi'nde dikkat çeken yoğunluk
15.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:29

Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde iki kıta arasında geçiş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılırken, İstanbul'da bazı vatandaşların virüse aldırış etmedikleri görüldü. Akşam saatlerinde hem Avrupa'dan Asya'ya hem de Asya'dan Avrupa'ya geçmek isteyen vatandaşlar, iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Beşiktaş İskelesi'nde yolcuların vapurdan inerken ve binerken sosyal mesafeye dikkat etmediği anlar kameralara yansıdı. Feribotlarda oluşan kalabalık havadan da görüntülendi. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen dikkatli davranmaması ise pes dedirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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