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Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Son dakika haber: Beşiktaş iki maç sonra kazandı

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Güven Yalçın'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle maçın 1-1 berabere gelmesine engel olamadı. Güven ile bir gol daha bulan Beşiktaş, rakibin son dakikalardaki baskısına rağmen gole izin vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 2 maç sonra ligde kazandı. Ligin 6. haftasında evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 7. haftadaki mücadelede ise Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Ligde 5. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 17'ye çıkardı.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın 43. dakikasında kırmızı kart gördü.

Sivasspor ceza alanı önünde Can Bozdoğan, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Bu pozisyona devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren ve yedek kulübesi önünde sahayı terk etmek üzere olan topa vuran Yalçın, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yalçın gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi. Siyah-beyazlı ekibi kalan bölümde yardımcı antrenör Murat Şahin yönlendirmeye çalıştı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş ligde üst üste dördüncü kez kalesinde gol gördü.

Ligdeki ilk 4 maçta rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay maçlarında ikişer, Adana Demirspor mücadelesinde 3 ve Sivasspor karşılaşmasında bir gol yedi.

Beşiktaş, son 4 maçta 8 gole engel olamadı.

Güven Yalçın'dan üst üste ikinci gol

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Güven Yalçın üst üste ikinci kez bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın Altay'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü atan Güven, Demir Grup Sivasspor müsabakasında fileleri iki kez havalandırdı.

Güven Yalçın takımının son 3 resmi golüne imza atan isim oldu.

Geçen sezon ligde bir gol atabilen Güven, takımının İstanbul'da Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta bu golü kaydetmişti.

Sivasspor 5 maç sonra mağlup oldu

Sivasspor, ligde 5 maç sonra mağlup oldu.

Ligdeki son yenilgisini 2-1'lik skorla Trabzonspor karşısında alan Sivasspor, ardından çıktığı 3 maçı beraberlikle tamamladı. Son 2 karşılaşmayı kazanan Sivasspor'un bu serisine Beşiktaş son verdi.

Süper Lig'de 3. kez yenilen Sivasspor, 9 puanda kaldı

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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