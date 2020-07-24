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Son dakika haber... Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Son dakika haber... Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır
24.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:08

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.


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Kaynak: DHA

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