Son dakika haber! Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı oldu
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Son dakika haber! Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı oldu

Son dakika haber! Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı oldu
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirildi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Sn. Ceyhun Kazancı getirilmiştir. Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü'ne (CEO) raporlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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