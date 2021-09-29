Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068728
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026173
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016638
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033936
|0,18
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,086807
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025493
|0,10
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,023759
|0,09
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051562
|0,09
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,092124
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034312
|0,08
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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