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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,44 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0687280,44
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0261730,26
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0166380,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0339360,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0868070,12
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0254930,10
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0237590,09
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0515620,09
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF0,0921240,08
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0343120,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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