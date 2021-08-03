Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri | En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0187901,58
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0529121,33
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0191141,29
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0679951,22
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0209921,17
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0199291,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0195051,11
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1177601,11
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0202901,09
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0206151,02

??????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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