En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,30 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,30 ile "Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF", yüzde 0,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,14 ile "Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010098 0,30 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018231 0,16 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,072238 0,14 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035022 0,14 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046209 0,13 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020949 0,13 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,033394 0,12 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021214 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065722 0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035393 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara