En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,59 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0567151,93
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0391190,76
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1162120,59
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0606130,52
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0563670,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0524120,48
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0613550,48
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0541960,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0175380,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,0325740,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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