En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,053455
|2,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,153941
|1,06
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,118390
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,211936
|1,01
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021431
|0,98
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038292
|0,93
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068420
|0,92
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029748
|0,89
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033192
|0,63
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060646
|0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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