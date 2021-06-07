En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053455 2,80 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,153941 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,118390 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,211936 1,01 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021431 0,98 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038292 0,93 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068420 0,92 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029748 0,89 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033192 0,63 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060646 0,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara