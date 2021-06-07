En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0534552,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1539411,06
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1183901,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2119361,01
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0214310,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0382920,93
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0684200,92
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0297480,89
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0331920,63
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0606460,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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