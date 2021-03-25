Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,10 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.