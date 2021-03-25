Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,10 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,10 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,020122-0,10
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,024153-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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