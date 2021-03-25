Son dakika haberi... En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,10 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,10 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020122
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024153
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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