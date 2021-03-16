Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
16.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:51
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0745320,08AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,074532
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024688
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,026940
|0,03
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026033
|0,02
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049370
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010171
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010137
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,071131
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045534
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036111
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058163
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059871
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,011871
|0,25
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031820
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,023098
|0,20
|VEM Katılım Katkı EYF
|0,026375
|0,20
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,026970
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070737
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050054
|0,47
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,029632
|0,38
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041975
|0,35
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029158
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,044899
|0,37
|VEM Altın Katılım EYF
|0,046639
|0,37
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044838
|0,36
|HEM Altın Katılım EYF
|0,027704
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043809
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073179
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074222
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024086
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,072351
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,077523
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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