En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,07 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,22 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,91 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,07 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,22 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,91 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,045074
|3,07
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028124
|2,22
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,051935
|1,91
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099169
|1,82
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073097
|1,71
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013751
|1,69
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064315
|1,67
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096469
|1,59
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014202
|1,55
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052019
|1,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara