En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

01.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:06
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,07 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,22 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,91 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,07 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 2,22 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,91 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0450743,07
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0281242,22
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0519351,91
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0991691,82
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0730971,71
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137511,69
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0643151,67
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0964691,59
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0142021,55
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0520191,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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