BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

06.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:32
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075723 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031143 -0,02
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010721 -0,02
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047920 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021206 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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