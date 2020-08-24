Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047925 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047925 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060122 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,071055 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072561 0,57 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041348 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018810 0,90 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018952 0,80 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019146 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018032 0,78 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017858 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013456 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024571 0,09 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068115 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069693 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072061 0,08 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023659 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA