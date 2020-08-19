Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083462 0,29 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086631 0,28 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047329 0,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048712 0,17 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,081283 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015828 0,24 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017963 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037496 0,75 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019762 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024162 0,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028853 0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044010 0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030451 0,56 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025999 0,51 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018333 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022036 0,44 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020113 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043755 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030686 0,33 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018093 0,28 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025601 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025765 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,030921 2,74 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051392 2,74 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049677 2,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049084 2,73 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015675 2,73 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068037 0,02 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024543 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069612 0,02 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062194 0,02 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071973 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA