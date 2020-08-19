Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083462 0,29
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
19.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:24
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,083462
|0,29
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,086631
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047329
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,048712
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,081283
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015828
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017963
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037496
|0,75
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019762
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024162
|0,70
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028853
|0,66
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,044010
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,030451
|0,56
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,025999
|0,51
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018333
|0,49
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022036
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,020113
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043755
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030686
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018093
|0,28
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025601
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,025765
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030921
|2,74
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051392
|2,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049677
|2,73
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,049084
|2,73
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015675
|2,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068037
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024543
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069612
|0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062194
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071973
|0,02
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Kaynak: AA