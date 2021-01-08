BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

08.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:47
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0337320,13BNP Paribas Cardif Em. B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0337320,13
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0647110,09
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0255930,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0347580,07
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0371000,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0804221,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0567861,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1249301,42
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0366421,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0961700,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0314141,16
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0327491,05
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0668451,02
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0297840,80
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1037920,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0459330,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0651130,57
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0269080,49
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0387610,49
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0275750,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0256760,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0283640,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0713700,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0671790,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0710650,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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