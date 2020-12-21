En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052822
|-1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045514
|-1,00
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028973
|-0,71
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014407
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075928
|-0,48
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074324
|-0,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054000
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186107
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100092
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066296
|-0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara