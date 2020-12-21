En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

21.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:49
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052822-1,16
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045514-1,00
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028973-0,71
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014407-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075928-0,48
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074324-0,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,054000-0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,186107-0,43
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,100092-0,42
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066296-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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