En fazla kaybettiren BES fonları
10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:26
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049060
|-0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016056
|-0,42
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050680
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050058
|-0,40
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015264
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047625
|-0,36
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054013
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048687
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052138
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019662
|-0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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