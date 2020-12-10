En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.