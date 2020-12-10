En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:26
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,40 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,049060-0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,016056-0,42
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050680-0,40
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050058-0,40
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015264-0,39
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047625-0,36
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,054013-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048687-0,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,052138-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019662-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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