En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

07.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:25
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,073427-1,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051495-0,64
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029157-0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,182243-0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128734-0,62
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101639-0,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045729-0,59
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,048090-0,58
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053492-0,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048458-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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