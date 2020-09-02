Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035312 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020360 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015200 -0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020577 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010615 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014365 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013174 -2,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020791 -0,47 HEM Katılım Standart EYF 0,020769 -0,38 VEM Katılım Standart EYF 0,028955 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015843 -0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA