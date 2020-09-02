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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
02.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:01

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035312 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020360 -0,87
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015200 -0,50
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020577 -0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010615 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014365 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013174 -2,18
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020791 -0,47
HEM Katılım Standart EYF 0,020769 -0,38
VEM Katılım Standart EYF 0,028955 -0,36
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015843 -0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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