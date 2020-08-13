Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024277 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024277 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056234 -0,95 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037481 -0,49 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067233 -0,22 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,086565 -0,13 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116030 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020496 -0,80 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,020431 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,029600 -0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,022417 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016909 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013440 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018078 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020984 -0,24 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,021009 -0,23 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029211 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014768 -3,79 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044419 -2,80 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029467 -2,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048992 -2,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046806 -2,73

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA