Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,052910 -0,27 Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,052910 -0,27 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040867 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010651 -0,11 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032964 -0,10 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047340 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,029792 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014156 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,108306 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,155198 -0,31 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,086322 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026305 -0,42 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013083 -0,34 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025437 -0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029266 -0,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,028244 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049813 -2,75 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030483 -2,68 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051745 -2,60 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049676 -2,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048827 -2,57 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068782 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064662 -0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026164 -0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023595 -0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067808 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA