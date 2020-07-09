Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076799 -0,54
Garanti Em. Hay. K.B.A.
09.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076799
|-0,54
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042327
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076771
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068380
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063264
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018097
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,059162
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025975
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021278
|-0,45
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,092025
|-0,43
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,123530
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018177
|-1,05
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019366
|-1,04
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,021038
|-1,02
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019783
|-1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018638
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043286
|-0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030429
|-0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020230
|-0,67
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,029139
|-0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025312
|-0,53
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Kaynak: AA