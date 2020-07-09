HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076799 -0,54
Garanti Em. Hay. K.B.A.

Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
09.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076799 -0,54
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042327 -0,52
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076771 -0,52
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068380 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063264 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018097 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059162 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025975 -0,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021278 -0,45
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092025 -0,43
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,123530 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,018177 -1,05
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019366 -1,04
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021038 -1,02
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019783 -1,00
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018638 -0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043286 -0,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030429 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020230 -0,67
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029139 -0,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025312 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü Dünya
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Halife Hafter Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Cem Yılmaz Kemal Sunal
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 15:14:39. #1.14#
title