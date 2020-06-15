Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079072 -0,23 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063487 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,033999 -0,16 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072096 -0,16 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075786 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018001 -0,60 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017545 -0,50 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026953 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018552 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019188 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA