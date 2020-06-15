Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079072 -0,23
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
15.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079072
|-0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063487
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033999
|-0,16
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072096
|-0,16
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075786
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,018001
|-0,60
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017545
|-0,50
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026953
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018552
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019188
|-0,43
Kaynak: AA