Son dakika haber | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber | BES fonu istatistikleri

Son dakika haber | BES fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4426522639
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4554540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,24541
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0429524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1811710413
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2828280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,1016151
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1616160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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