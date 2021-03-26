Son dakika haber... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,20265112153
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3054504
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,21514
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,4729029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,221174275
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2828325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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