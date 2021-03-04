Son dakika haber... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

04.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:33
Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1626519468
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,12542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3629245
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,001178134
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1828261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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