Son dakika haber | BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber | BES fonu istatistikleri

03.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:49
Son dakika haber | BES fonu istatistikleri

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Katılım Fonları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1326518578
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,12543319
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,33514
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1829254
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,101178433
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2828262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,0616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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