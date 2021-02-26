Son dakika haber! BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber! BES fonu istatistikleri

26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
Son dakika haber! BES fonu istatistikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2026520560
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,33543321
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7029254
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2411710413
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2528253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0916016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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