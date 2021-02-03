Son dakika haber: BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber: BES fonu istatistikleri

03.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:39
Son dakika haber: BES fonu istatistikleri

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3126220557
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,60542727
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,05220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,1929290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2611710611
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,6916016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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