Son dakika haber... BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

21.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:10
Son dakika haber... BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2526222931
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,02553619
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,15220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,251171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0927205
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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