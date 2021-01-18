Son dakika haber: BES fonu istatistikleri
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Son dakika haber: BES fonu istatistikleri

18.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:06
Son dakika haber: BES fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1026293168
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,18552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,28202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,1729029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,291172591
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1227720
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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