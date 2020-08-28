Son dakika haber... BES fonu istatistikleri
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
28.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:37
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,48
|263
|249
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,15
|55
|48
|7
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,38
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,71
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,52
|117
|115
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,20
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,91
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|16
|16
|0
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Kaynak: AA