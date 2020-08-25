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Son dakika haber... Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacak meblağ hazır"

Son dakika haberleri: - Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacak meblağ hazır" HES Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Hayalperest olmamamız lazım" Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı;

25.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:25

- Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacak meblağ hazır"

HES Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı:

"Hayalperest olmamamız lazım"

KAYSERİ - Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı; "Hiç durmadan gece, gündüz bu takımı elimiz kalbimizde değil, arkamıza yaslanarak maç izleyeceğimiz bir duruma getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Katıldığı bir programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Gözbaşı, "Transfer tahtasını açacak meblağ hazır. Ancak yalnız vergi konusunda bir beklentim var. Bu bizim oyuncu getirmemize, transfer yapmamıza engel değil. Bir prosedür bekliyoruz sadece" dedi.

Stoper, kanat ve forvet oyuncularına ihtiyaçları olduğunu aktaran Gözbaşı; "Giden oyuncularımız belli. Mensah gitti, Hakan gitti, Ben Rienstra gitmek üzere. Bugün Ziya Alkurt ile yollarımızı ayırdık. Bizim bir stopere ihtiyacımız var, kanat oyuncularına ihtiyacımız var, forvete ihtiyacımız var. Bu sene lig uzun olacak biliyorsunuz. Sakatlık olabilir, yedek oyuncular gerekiyor. Hiç durmadan gece, gündüz bu takımı elimiz kalbimizde değil, arkamıza yaslanarak maç izleyeceğimiz duruma getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"En az maaliyetle en verimli oyuncuları almaya çalışıyoruz"

Transfer politikaları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Başkan Gözbaşı; en az maliyetli ve en verimli oyuncular almaya çalıştıklarını kaydetti. Başkan Gözbaşı; "Şunu da söyleyeyim bugün Kayserili iş adamları çuvalla takıma para koysalar, federasyonun belirlediği bizim harcama limitimiz belli ve bu konuda maalesef son sıradaki takımız. Burada paranın da çözemeyeceği bir durum var. Harcama limitlerini yüzde 15 aşabiliyoruz. Bu sınır içerisinde takımımıza katkı verecek, hocamızın istediği oyun formatında en iyi şekilde sahada kendini gösterecek Türk ve yabancı futbolcularla görüşmeye devam ediyoruz. Bunlar tabii bir kişi söyledi diye alınmıyor, raporlar alınıyor, 3-5 aşamadan geçiyor. En az maliyetle en verimli oyuncuları almaya çalışıyoruz ama hayalperest olmamamız lazım. Bizim de gönlümüz ister yıldız futbolcular getirelim. 3 yıllık bir plan yaptık; maliyetimiz azaldıkça, harcama limitlerimiz arttıkça aşama aşama daha güzel günlere gideceğiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmişe takılmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Lafla, dedikoduyla geçirecek bir dakikamız yok, işimize bakıyoruz. İnşallah bütün şehrin sahip çıkmasıyla artık güzel şeylerin konuşulduğu bir Kayserispor hayal ediyoruz. Buna da yakınız. Takımımız her yaptığıyla gündem olan bir takım" diye konuştu.

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Son dakika haber... Berna Gözbaşı: 'Transfer tahtasını açacak meblağ hazır'

Kaynak: İHA

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