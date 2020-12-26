Son dakika haber | Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı
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Son dakika haber | Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı

26.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:31
Son dakika haber | Berlin'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Almanya'nın başkenti Berlin'de meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de erken saatlerde silahlı çatışma yaşandı. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, Kreuzberg bölgesinde meydana gelen olayda 4 kişinin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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