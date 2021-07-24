Son dakika haber! Berlin'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları arttı
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Son dakika haber! Berlin'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları arttı

Son dakika haber! Berlin'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sayısı 2019 yılında 957 olarak kayıtlara geçerken, 2020 yılında ise 975'e yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sayısı 2019 yılında 957 olarak kayıtlara geçerken, 2020 yılında ise 975'e yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sayısı rekor seviyeye ulaştı. Berlin Eyalet Parlamentosu Milletvekili Marcel Luthe'nin parlamentoya verdiği soru önergesi sonucu ortaya çıkan veriler, cinsel istismar vakalarının artışta olduğunu gözler önüne serdi. Buna göre Berlin'de 2018 yılında 870 olan çocuklara yönelik cinsel istismar vakası, 2019 yılında 957'ye, 2020 yılında ise 975'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl istismar kurbanı çocukların 3'te 2'sini kız çocukları, geri kalanını ise erkek çocukları oluşturdu. Uzmanlar kayıtlara geçmeyen vakaların da bulunduğunu ve gerçek sayının daha fazla olduğunu öne sürüyor.

Sanal ortamda çocuklara karşı görüntü ve ses yoluyla işlenen suçların sayısı 2020'de 174'e ulaştı

Başkentte internet ortamında da çocuk istismar vakalarında artış kaydedildi. Söz konusu vakalar, çocuk ve genç pornografi vakalarını ve çocukların kendilerine ya da başkalarına cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandığı online ortamdaki cinsel taciz vakalarını içeriyor. Sanal ortamda çocuklara karşı görüntü ve ses yoluyla işlenen suçların sayısı 2018'de 122 iken, 2020'de 174'e yükseldi. Berlin'deki çocuklara karşı cinsel istismar vakaları artışına korona virüs önlemlerinin de etki etmiş olabileceği göz önünde bulunduruluyor.

İktidar partisi Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin çocukları ve gençleri cinsel istismardan korumakla yükümlü olduğunu savunan Marcel Luthe, "Cinsel suçların kurbanı olan çocuk ve genç sayısının sürekli yüksel olması nedeniyle SPD'nin seçim kampanyası sloganı 'Oldukça Güvenli Berlin'i alay konusu olarak kabul edebilirim" ifadesini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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