Son dakika haber! Bergama halısının desen ve motifleri belgesele konu oldu
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Son dakika haber! Bergama halısının desen ve motifleri belgesele konu oldu

09.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:00
Son dakika haber! Bergama halısının desen ve motifleri belgesele konu oldu

Son dakika haberi... Öz İplik İş Sendikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu halıları içinde özgün tarza sahip Bergama halısının desen ve motiflerine yönelik kitap ve belgesel hazırladı.

Öz İplik İş Sendikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu halıları içinde özgün tarza sahip Bergama halısının desen ve motiflerine yönelik kitap ve belgesel hazırladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Anadolu'nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" adlı projeyle Yağcıbedir, Kozak ve Yuntdağ bölgesindeki el dokuması halılara yönelik araştırma gerçekleştirildi.

Köy evlerinin, muhtarlıkların, camilerin gezildiği, avlusunda dokuma tezgahı bulunan evlerin ziyaret edildiği, çeyiz sandıklarının açıldığı araştırmada 94 dokuma halı incelendi.

İnceleme sonucu "Çözgüden Düğüme, Düğümden Motife Bergama Halıları" adlı kitap ve belgesel hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, kadim sanatları kayıt altına almak ve atalardan kalan mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla halı dokuma sanatı üzerine çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Ay, "Türkiye'de halı dokumacılığı, kadim bir sanat ve zanaat dalıdır ve uluslararası boyutta ülkemizi temsil gücüne sahip bir kültürel verimliliği ifade etmektedir. Türk halkının geleneksel el sanatının, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla yorumlandığı ve kendi öz değerlerini zengin bir içerikle çeşitlendirdiği bu kültürel verimlilik, projemizin çıkış noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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