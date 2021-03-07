Son dakika haber... Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi
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Son dakika haber... Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi

07.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:55
Son dakika haber... Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi

Bir son dakika haberine göre Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi'nin geleneksel el sanatlarından Tokat yazması ve ağaç baskı ürünlerinden oluşan sergisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) açıldı.

Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi'nin geleneksel el sanatlarından Tokat yazması ve ağaç baskı ürünlerinden oluşan sergisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) açıldı. Emel Ardahanlı'yla 4 gün devam eden atölye çalışmasının ardından kooperatif üyesi kadınlar, yazma sanatın en renkli örneklerini Antalyalılarla buluşturdu.

ASSİM'de gerçekleşen sergi açılışına katılan Başkan Uysal, hem Tokat yazma ve baskı sanatı hem de kooperatif üyesi kadınların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Uysal, açılışta kadınların ricası üzerine, kumaş atkıya Atatürk siluetinin ve imzasının baskısını yaptı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, kadınların kooperatiflerde bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Kooperatifler sayesinde kadınların bağımsızlığını ve kişisel ekonomilerini kurabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, "Kadınlar, bu sayede kendi olanaklarıyla çocuklarını büyütüyor, okutuyor. Bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en önemli kriter kadınların bağımsız birey olarak sosyo-ekonomik hayatta var olabilmesidir" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi olarak yasalar ve olanaklar ölçüsünde kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Uysal, "Tıpkı sivil toplum kuruluşlarını desteklediğimiz gibi. ASSİM'de inovasyonu, buluşları desteklemeye devam edeceğiz. Biz, yine, sanatı ve kültürü evrensel boyutta yorumlamaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kuruluş çalışmaları yeni tamamlanan Bereketli Eller Rüzgarı Kooperatifi'nden Gönül Özbay, bu süreçte Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan büyük destek gördüklerini belirterek unutulmaya yüz tutan bir mesleği öğrendiklerini için mutlu olduğunu söyledi. Özbay, ilerleyen zamanda öğrendiklerini üretimle buluşturup aile ekonomisine katkı sağlayacaklarını da dile getirdi. - ANTALYA

Son dakika haber... Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi
Son dakika haber... Bereketli Eller Rüzgarı Kadın Kooperatifi el sanatları sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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