Son dakika! Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada
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Son dakika! Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada Eğlenmek için benzinlikte havai fişek attılar Esenyurt'ta şehir magandalarının havai fişekli eğlencesi yürekleri ağıza getirdi.

- Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

Eğlenmek için benzinlikte havai fişek attılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta şehir magandalarının havai fişekli eğlencesi yürekleri ağıza getirdi. Bir benzin istasyonunda eğlenmeye çalışan şahıslar yaşanabilecek tehlikeye aldırmadan istasyonun içinde havai fişek patlattı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzinliğe gelen bir grup şahıs, etraftaki vatandaşlara ve yaşanılabilecek tehlikelere aldırmaksızın benzinlikte havai fişek patlattı. Şehir magandalarının yürekleri ağıza getiren eğlencesi çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşatırken şahıslar ise bir süre sonra olaysız bir şekilde benzinlikten ayrıldı. Benzin istasyonu içerisindeki o umursamaz eğlence anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika! Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada
Son dakika! Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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