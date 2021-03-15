Beninli grup "Les Choeurs du Benin" İstiklal Marşı'nı okudu

Beninli grup "Les Choeurs du Benin", Kotono Büyüeklçiliğinde İstiklal Marşı'nı seslendiriyor Beninli grup "Les Choeurs du Benin" İstiklal Marşı'nı okudu

BENİN - Benin'in ünlü çocuk gruplarından "Les Choeurs du Benin", İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Türk milli marşını seslendirdi.

"Les Choeurs du Benin", İstikal Marşı'nın kabul edilmesinin 100. yılında Batı Afrika ülkesi Benin'deki Türk Büyükelçiliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en başarılı genç korosuna, 100. yıl dönümünde milli marşı okumayı teklif ettiklerini ve koronun bu teklifi hemen kabul ettiğini söyledi.

Büyükelçi Özçeri, "Aralarında Türkçe bilen hiç yoktu. İki haftalık provadan sonra sadece kendilerine verdiğimiz notalar ve bant kaydıyla çok güzel bir neticeye ulaştılar. Böylece bu anlamlı günde, İstiklal Marşımızı Büyükelçiliğimizde yetenekli Beninli gençlerden dinledik. Güzel tören kıyafetleriyle Büyükelçiliğimize gelen bu gençlerin marşımızı bu kadar başarılı bir şekilde okumaları bizi çok memnun etti. Gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Felix Nassi tarafından 1993 yılında kurulan "Les Choeurs du Benin", çocuklara müzik sevgisini aşılamayı ve aynı zamanda yerel yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Les Choeurs du Benin" daha önce yurt dışında İsviçre, Kanada, Güney Kore gibi ülkelerde de festivallere katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş