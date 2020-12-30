Son dakika haber... Benin'de cumhurbaşkanı seçimi 11 Nisan'da yapılacak

Gelen son dakika haberlerine göre Benin'de cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Benin'de cumhurbaşkanı seçiminin 11 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçimin ilk turunun 11 Nisan 2021'de düzenleneceği, ilk turdan hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi halinde ikinci turun 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Mevcut Cumhurbaşkanı Patrice Talon, 2016'da ilk seçildiğinde sadece bir dönem ülke yönetiminde kalacağını söylese de ikinci dönem adaylığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan