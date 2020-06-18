Son dakika haber | Bellona Kayseri Basketbol, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi Son dakika haberlerine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Gülse Uğur ile sözleşme yeniledi.

Kayseri ekibi, geçen sezon da takımda yer alan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki Gülse Uğur ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili, "Geçen sezon başında transfer ettiğimiz Gülse Uğur'la 2020/21 sezonunda da devam ediyoruz. Kendisine yeni sezonda başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA