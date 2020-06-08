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Son dakika haber! Bellona Kayseri 10 transfer yapacak

Son dakika haberine göre Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika haber! Bellona Kayseri 10 transfer yapacak
08.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:53

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılılar kadrosuna 10 oyuncu katacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak coach Ayhan Avcı ile yeniden anlaşan sarı kırmızılı kulüp, transfer rotasını belirledi. Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, yeni sezon için 10 transfer yapacaklarını söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Önümüzdeki sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Kadromuzda Alt yapıdan A takıma çıkan 2 oyuncumuz var. Bunların yanına 6 yerli, 4 de yabancı oyuncu transfer edip hem ülkemizde, hem de Avrupa maçlarında başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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