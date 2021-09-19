Son dakika haberleri! Belgesellerde Türkiye'nin başarısı "gençlerle artacak"

Karabük'te 16-18 Eylül'de düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Belgesel Film Yapım Destek Yarışması'nın jüri başkanı Prof. Dr. Hasan Akbulut, gençlerin belgesel alanında Türkiye'nin başarısını daha da yükselteceğini düşündüğünü söyledi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akbulut, AA muhabirine, Türkiye'nin tek belgesel film festivalinin "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" olduğunu belirtti.

Festivalin özgünlüğünü koruduğunu, ana temasının "Kültürel Miras ve Korumacılık", yan temasının ise "Ahilik Kültürü" olduğunu dile getiren Akbulut, "Festivale çok sayıda proje ve belgesel film katıldı. Jüri üyeleri olarak gerçekten bu eserleri değerlendirirken hem çok mutlu olduk hem de umutlandık. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Akbulut, festivalin UNESCO Kültürel Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Belgesel sinemanın hem bu kentin gelişmesi için çok önemli anahtar rol oynaması hem de bundan sonra bu festivalin belgesel sinemanın gelişiminde büyük rol oynayacak olması önemli." diye konuştu.

"Sinema yapmak isteyen çok sayıda genç var"

Belgesel sinemanın toplumsal sorunları ele alan bir sinema olduğuna işaret eden Akbulut, "Teknolojik ve tarihsel gelişmelerle kendi biçimini oluşturdu. Günümüzde dijitalleşmeyle çok sayıda belgeselin yapıldığını görebiliyoruz ama değişmeyen bir şey var; o da belgesel sinemanın toplumsal sorunları gören, onlar için farkındalık uyandıran niteliği." dedi.

Türkiye'de çok sayıda iletişim ve güzel sanatlar fakültesi olduğunu anlatan Akbulut, iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasının da gençlerin sinemaya ilgisini artırdığını belirterek, "Bu açıdan sinema yapmak isteyen çok sayıda genç var." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Akbulut, gençlerin artık ellerindeki cep telefonlarıyla film çekilebildiğini vurgulayarak, "Gençler bence neyi anlatacaklarına karar verirlerse yani bir dertleri olursa, gerisi çok daha rahat gelecektir. Son yıllarda gençlerin aldığı ödüller ve dünya festivallerindeki performansları bizi umutlandırıyor. Gençlerin bu alanda Türkiye'nin başarısını daha da yükselteceğini düşünüyorum. Belgesel sinemanın ve gençlerin yolu açık olsun." diye konuştu.