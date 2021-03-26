Son dakika haber | Belediyenin tesislerinde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin sosyal tesislerinde hırsızlık yaptığı belirlenerek saklandığı yerde polis ekiplerince yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin sosyal tesislerinde hırsızlık yaptığı belirlenerek saklandığı yerde polis ekiplerince yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birisi olarak işletilen Erguvan Sosyal tesislerinde geçtiğimiz günlerde hırsızlık meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisi olarak O.A.'yı tespit etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında O.A. saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Sorgulanması için polis merkezine O.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı