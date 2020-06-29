Son dakika haber! Belediyeden YKS sınavına giren öğrencilere maske
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Son dakika haber! Belediyeden YKS sınavına giren öğrencilere maske

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta LGS sınavına giren öğrencilere maske desteği sağlayan Ardahan Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri de unutmadı.

Son dakika haber! Belediyeden YKS sınavına giren öğrencilere maske
29.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:56

Geçtiğimiz hafta LGS sınavına giren öğrencilere maske desteği sağlayan Ardahan Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri de unutmadı. Belediye ekipleri, sınav öncesi öğrenci ve velilere maske dağıttı.

Ardahan Belediyesi, Cumartesi ve Pazar günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci ve ikinci oturumları öncesi sınav merkezlerinde yerini alarak sınava giren öğrencilere ve velilerine maske dağıttı.

YKS sınavı öncesi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ardahan'da sınav yapılan okullarda hazır bulunan belediye ekipleri, sınava girecek olan öğrencilere ve onlara eşlik eden velilerine maske dağıttı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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