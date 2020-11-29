Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
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Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada

29.11.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:20

Son dakika 3. sayfa haberine göre Belediyedeki silahlı saldırı kamerada Hukuk danışmanının vurulma anı kamerada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye hukuk danışmanının silahla vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Belediyedeki silahlı saldırı kamerada

Hukuk danışmanının vurulma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye hukuk danışmanının silahla vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü Siverek Belediyesi binasında meydana geldi. Binanın 2'nci katına çıkan silahlı kişiler ile hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, tabancayla Yıldızoğulları'nı vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Selçuk Yıldızoğulları, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vurulma anı kamerada

Hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğuları'nın vurulma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde oturan bir kaç kişinin hukuk danışmanı Yıldızoğulları ile konuştuğu, kısa süre sonra kalkarak belediye başkanının odasına yöneldikleri gözlendi. Bu esnada hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın ise koltuğunda oturduğu, kısa sürede büyüyen olayda şahıslardan birinin Yıldızoğulları'na silahla ateş ederek yaraladığı, bir diğer kişinin ise yumruk atıp masadaki eşyaları fırlattığı gözlendi.

Saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberleri... Belediyedeki silahlı saldırı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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