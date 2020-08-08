Son dakika haber! Belediye Kütahyaspor'da hedef 3. Lig şampiyonluğu Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'un bu yılki hedefinin 3. Lig şampiyonluğu olduğunu bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'un bu yılki hedefinin 3. Lig şampiyonluğu olduğunu bildirdi.

Işık, Bölgesel Amatör Liginde 3. Lig'e yükselen Belediye Kütahyaspor kulübü tarafından Dumlupınar Stadı'nda düzenlenen programda kulüp yönetimi ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Işık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan kongrede Belediye Kütahyaspor'u şampiyon yapma sözünü verdiğini ve bugün kulübün 3. Lig'e çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye Kütahyaspor'u 5 yıl içinde 1. Lig'de oynamasını sağlayacaklarını da dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Şu anda bunun birinci adımı olan 3. lige çıkma gerçekleşti. Ama önümüzde iki şampiyonluk daha var. Herkes gücünü yeşil sahada ortaya koyar ve şampiyonluk yarışında yarışırsa bu seneki hedefimiz de 3. Lig'de şampiyonluk. Allah nasip ederse buna göre bir takım kuracağız ve bu takımı Kütahya'nın, yani şehrimizin takımı haline getireceğiz. Hedefi doğru koyarsak bu hedefe ulaşmak için herkes aynı noktaya bakar ve şehrimizin takımını hak ettiği yere taşımak için çalışırsak bizim başaramayacağımız bir şey yok. Sıfırdan kurulan bir takımla bir yılda bu noktaya geldiysek bundan sonraki yıllarda da inanıyorum ki 1. Lig hedefimizi tutturabiliriz."

Işık, Belediye Kütahyaspor'un 2020-2021 sezonunda da teknik direktör Polat Çetin ile yola devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Cahit Özel de, desteklerinden dolayı Işık'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Işık, kulüp yöneticileri ile futbolculara plaket takdim etti.

Kaynak: AA