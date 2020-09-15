Son dakika haber: Belediye Başkanı, eşinin testi pozitif çıkınca kendisini izole etti
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Son dakika haber: Belediye Başkanı, eşinin testi pozitif çıkınca kendisini izole etti

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisini evde izole etti.

Son dakika haber: Belediye Başkanı, eşinin testi pozitif çıkınca kendisini izole etti
15.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:03

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, kendisini evde izole etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan PCR testi pozitif çıktı. Dürdane Beyoğlu'nun tedavisine evde başlanırken, Başkan Beyoğlu'na yapılan testin sonucu ise negatif çıktı. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Beyoğlu, Covid-19 kuralları gereği, temaslı olduğu için kendisini izolasyona aldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Dualarınızı bekliyoruz. Lütfen maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet edelim. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz kesintisiz aksamadan devam edecek ve bizler de ilgili birimlerimiz ile sürekli irtibatta olacağız. Karantina sonrası tekrardan görüşmek üzere, Allah'a emanet olun" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

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